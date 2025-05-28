Türkiye'nin dev fabrikasında işçiler şalter indirdi. 55 ülkeye ihracat yapıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin dev fabrikasında işçiler şalter indirdi. 55 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa’daki Aroma Meyve Suyu Fabrikası’nda işçiler, sendikanın habersiz protokol imzalamasını protesto ederek iş bıraktı. 55 ülkeye ihracat yapan tesiste üretim durma noktasına geldi.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 1968 yılında kurulan Aroma Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 55 ülkeye ihracat yapan dev bir tesis. Ancak fabrikada sular durulmuyor. İşçiler, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi’nin kendilerinden habersiz imzaladığı bir protokolü gerekçe göstererek iş bırakma eylemi başlattı.

Fabrika önünde toplanan çalışanlar, haklarının göz ardı edildiğini savunarak sendika yönetimine tepki gösterdi. Üretimin durma noktasına geldiği tesiste, işçiler taleplerinin karşılanmasını istiyor.

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Aroma, 75 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor ve 1991’de Duruk Grubu’nun çoğunluk hisseyi almasıyla büyük bir atılım yaptı. Yıllık 125.000 ton meyve işleme kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biri olan fabrika, meyve suyu, doğal kaynak suyu ve gazlı içecek üretiyor.

Türkiye’de ilk yüzde 100 meyve suyunu piyasaya sunan Aroma, 1 litrelik cam şişe ambalaj ve multivitaminli karışık meyve suyu gibi yeniliklerle sektöre öncülük etti.

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Geçmişte konkordato ilan etmesiyle gündeme gelen fabrikada, işçiler sendikanın kapalı kapılar ardında imzaladığı protokole karşı çıkıyor. Çalışanlar, şeffaf bir süreç talep ederek haklarını koruyacaklarını vurguladı.

Eylemin devam edeceğini açıklayan işçiler, çözüm bekliyor. Tek Gıda-İş Sendikası ve Aroma yönetiminin nasıl bir adım atacağı merakla takip ediliyor.

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