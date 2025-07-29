Türkiye'nin dev grubunun 5 şirketi iflasın pençesinde. Dünya devleriyle çalışıyordu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü

Tekstil ve turizm sektöründe faaliyet gösteren BO Group'a bağlı beş şirket birden, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Benetton, Armani, Zegna, Diesel gibi uluslararası markalara hizmet veren Boy-Bo Tekstil de 5 şirketin içinde yer alıyor.

Tekstil ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Boy-Bo Şirketler Grubu, mali sorunlarını aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm, Sevbo Tekstil ile şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

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Süreci denetlemek üzere üç kişilik geçici komiser heyeti atandı. Şirketlerin geleceğini belirleyecek kritik duruşma, 23 Ekim 2025’te yapılacak. 1995’ten bu yana faaliyet gösteren Boy-Bo, İstanbul Esenyurt’taki modern tesislerinde örme, boya ve konfeksiyon hizmetleri sunuyor.

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Benetton, Armani, Zara, H&M, Mango, Tommy Hilfiger gibi dünya devi markalara üretim yapan şirket, tekstil sektöründe güçlü bir konuma sahip.

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Ayrıca turizm alanında da otelcilik ve seyahat hizmetleriyle faaliyet gösteriyor. Ancak son yıllarda artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, şirketi mali açıdan zora soktu.Konkordato talebi, Boy-Bo’nun borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilme çabası olarak değerlendiriliyor.

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Uzmanlar, şirketin uluslararası markalarla olan iş birliklerinin, toparlanma sürecinde avantaj sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak, konkordato sürecinin başarısı, alacaklılarla yapılacak anlaşmalara ve mahkeme kararlarına bağlı. Boy-Bo’nun Esenyurt’taki üretim tesislerinde çalışan yüzlerce personelin iş güvencesi de bu süreçten doğrudan etkilenecek.

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Boy-Bo’nun konkordato başvurusu, Türkiye’de tekstil ve turizm sektörlerinde yaşanan ekonomik zorlukların bir yansıması olarak görülüyor. Sektör temsilcileri, yüksek enflasyon ve enerji maliyetlerinin firmaları benzer süreçlere yönelttiğini ifade ediyor. Şirketin, 23 Ekim’deki duruşmada sunacağı yeniden yapılandırma planı, hem çalışanlar hem de sektör için belirleyici olacak.

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