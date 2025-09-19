Türkiye'nin dev holdingi bir şirketini sattı. Fiyatı ve yeni sahibi belli oldu

Zorlu Holding, finans iştiraki Zorlu Faktoring’in yüzde 92’lik hissesini Arsan Tekstil’e 138 milyon TL’ye sattı. İşlem, 17 Eylül 2025’te tamamlandı, tekstil devi finans sektörüne adım attı.

Zorlu Holding, finans sektöründeki tek iştiraki olan Zorlu Faktoring Anonim Şirketi’nin yüzde 92’lik hissesini Kahramanmaraş merkezli Arsan Tekstil’e 138 milyon TL bedelle devretti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 150 milyon TL sermayeli Zorlu Faktoring’in hisse devri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde gerçekleşti.

İşlem, 17 Eylül 2025 tarihinde resmi olarak tamamlandı. Arsan Tekstil, tekstil sektöründeki güçlü konumunu finans alanına taşıyarak stratejik bir hamle yaptı. KAP’a yapılan açıklamada, “Zorlu Faktoring’in yüzde 92’lik payının devri, ilgili yönetmeliklere uygun olarak tamamlanmıştır,” ifadelerine yer verildi.

Bu satın alma, Arsan Tekstil’in finans sektöründe büyüme hedeflediğini gösteriyor. Zorlu Holding ise bu satışla finans sektöründen çekilerek kaynaklarını diğer iş kollarına odaklamayı planlıyor. Enerji, tekstil, elektronik ve gayrimenkul gibi alanlarda faaliyet gösteren holding, portföyünü yeniden yapılandırma yolunda önemli bir adım attı.

Zorlu Faktoring, 1990’lı yıllardan bu yana factoring hizmetleriyle KOBİ’lere ve büyük ölçekli şirketlere finansman desteği sağlıyordu. Arsan Tekstil’in bu hamlesi, Kahramanmaraş’ın sanayi gücünü finans sektörüne taşıma açısından dikkat çekiyor. Şirket, tekstil üretimindeki deneyimini finansal hizmetlerle birleştirerek rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyor.

Sektör uzmanları, bu birleşmenin bölgesel ekonomiye de olumlu yansımaları olabileceğini belirtiyor. Satış işlemi, her iki şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

