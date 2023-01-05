10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre iflas sürecinden önce dünyanın çeşitli ülkelerindeki projelerinde 10 bini aşkın kişinin çalıştığı Yüksel İnşaat'ın temeli 1963 yılında Ankara’da atıldı.

Kurulduğu ilk yıllarda özellikle Türkiye genelindeki liman projelerinde yer aldı. İlerleyen yıllarda Körfez ülkelerinde ve Orta Asya ülkelerindeki çeşitli projeleri hayata geçirdi.

Ancak artık ayakta kalmaya çalışan şirket hakkında Ankara 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nde iflas davası açıldı. İflas istemli davayı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. açtı.

Davalı konumunda ise 300 milyon lira sermayeli Yüksel İnşaat A.Ş ile 76,5 milyon lira sermayeli Yüksel Holding A.Ş. ve 53 milyon lira sermayeli Yüksel Yapı A.Ş. bulunuyor.

KREDİLER ÖDENMEDİ İDDİASI

Ticaret mahkemesinde açılan davanın gerisinde, Nurol Yatırım Bankası’ndan kullanılan kredilerin ödenmemesi gerekçesi yer aldı.

Dosyaya göre Yüksel İnşaat'a 12 Ocak 2016'da 30 milyon TL'lik kredi kullandırıldı. 10 milyon liralık kredi ise 13 Temmuz 2017’de yine Yüksel İnşaat’a kullandırıldı.

Anılan krediye, Yüksel Holding ve Yüksel Yapı da kefil oldu. Ancak anılan kredi zamanında ödenmedi. Banka, geçen 7 Nisan’da ihtarname gönderdi. Noter yolu ile gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi.

24 MİLYONLUK İCRA TAKİBİ

Bu kez, Nurol Yatırım Bankası adına Yüksel İnşaat, Yüksel Holding ve Yüksel Yapı’ya karşı iflas yolu ile icra takibi başlatıldı. İstanbul 11'inci İcra Dairesi üzerinden yapılan icra takibinde, takip tutarı ise 23 milyon 713 bin lira olarak kayda girdi. Borçlu şirketler adına, söz konusu takibe itiraz edildi. Taraflar, arabulucu üzerinden de anlaşamayınca dava yoluna gidildi.

‘DAVA DİLEKÇESİ 110 SAYFA’

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada, itirazın iptali ve üç şirketin de iflası talep edildi. 110 sayfadan oluşan dava dilekçesinde şöyle denildi:

"Takibe yapılan itiraz haksız ve bankanın alacağına kavuşmasını önler mahiyette ve kötü niyetli. Bu itirazın haksız olduğu zaten borçlulara tebliğ edilen ödeme emirlerine itiraz edilmeyip sadece bu takibe itiraz edilmiş bulunmasından anlaşılmaktadır. Borçlular geciken taksitlere dair yapılandırma ve ödeme vaatlerinde bulunarak bankayı oyalamış ve hesap kat ihtarının çekilmesini geciktirmiştir."

DAVA 9 MART’TA

Dava dilekçesinde, icra dosyasından kaynaklı borcun 24 milyon liraya yakın olduğu, ancak söz konusu tutara gecikme faizinin dahil olmadığı belirtildi. Geçen 2 Aralık’ta açılan davaya borçlu şirketler adına cevap dilekçesi sunmak için 29 Aralık’ta ek süre istendi.

Mahkeme 2 Ocak’ta, davalı şirketlerin söz konusu talebini kabul ederek 2 haftalık ek süre verdi. Davaya ilişkin yargılama sürecine ise 9 Mart günü başlanacak.

YÜKSEL VE NUROL ORTAK İŞLERDE YER ALDI

Grubun amiral şirketi Yüksel İnşaat dahil toplam 3 şirkete yönelik iflas istemli açılan dava ilginç bir detayı da gündeme getirdi.

Davacı konumda yer alan Nurol Yatırım Bankası, Nurol Holding’in şirketlerinden biri. Nurol İnşaat ile Yüksel İnşaat ise birçok büyük projede birlikte yer almıştı. 584 milyon liralık Ordu Çevre Yolu projesi, iki şirketin birlikte yer aldığı projelerden biriydi. Yine Yüksel İnşaat, Nurol ile birlikte Gebze-İzmir Otoyol ihalesini de kazanmıştı.

TAT TOWERS İLE AKMERKEZ'İ DE İNŞA ETMİŞTİ

Öte yandan Eskişehirli Sazak Ailesi ile Konyalı Sert Ailesi’nin ortaklığıyla kurulan Yüksel İnşaat, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) yer almıştı.

Türkiye’de yüzlerce projeye katılan Yüksel İnşaat, İstanbul’un ilk 5 yıldızlı otelleri Swissotel, Çırağan Otel Kempinski, Hyatt Otel’i de inşa etmişti.

Yine Zincirlikuyu'daki Tat Towers ile Etiler'deki Akmerkez de Yüksel İnşaat tarafından yapılmıştı.

Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak ise bir dönem de Türkiye Müteahhitler Birliği’nin başkanı olarak görev yapmıştı.

Yüksel İnşaat'ın 4 kurucu ortağından biri olan Gün Sazak ise Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptığı 27 Mayıs 1980'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.