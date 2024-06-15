Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu. 430 işçi zorunlu izinde

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear İzmit fabrikasının faaliyetleri geçici olarak durdurdu. 1 Temmuz’da yeniden iş başı yapacak olan işçiler ise zorunlu yıllık izne çıkarıldı.

Fabrikada üretimin 1 Haziran'da durduğunu söyleyen fabrika yetkilileri, siparişlerdeki azalma nedeniyle üretimin durdurulduğunu, çalışanlara da bu kapsamda izin verildiğini açıkladı.

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçinin, üretimin olmaması ve yıllık bakım gerekçesiyle izne çıkarıldı ifade edildi.

Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullandı. 20 günden fazla izni olanlar sadece bu yılın izinlerini kullanabildi.