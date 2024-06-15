Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu. 430 işçi zorunlu izinde

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu. 430 işçi zorunlu izinde

Türkiye'nin en büyük lastik firmalarından biri olan Goodyear, Kocaeli'nde bulunan fabrikasının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Üretim yapılmayan fabrikada çalışan 430 kişi izne çıkartıldı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear İzmit fabrikasının faaliyetleri geçici olarak durdurdu. 1 Temmuz’da yeniden iş başı yapacak olan işçiler ise zorunlu yıllık izne çıkarıldı.

Fabrikada üretimin 1 Haziran'da durduğunu söyleyen fabrika yetkilileri, siparişlerdeki azalma nedeniyle üretimin durdurulduğunu, çalışanlara da bu kapsamda izin verildiğini açıkladı.

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçinin, üretimin olmaması ve yıllık bakım gerekçesiyle izne çıkarıldı ifade edildi.

Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullandı. 20 günden fazla izni olanlar sadece bu yılın izinlerini kullanabildi.

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