Türkiye'nin dev sanayi şirketi iflasın pençesinde. 33 yıldır sektörde

Bursa’nın köklü sanayi kuruluşlarından Alseko Grup bünyesindeki Alseko Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali krizle boğuşuyor. 1992’de kurulan ve otomotiv ile metal sektöründe faaliyet gösteren şirket, konkordato sürecine girdi.

Konkordato takip'te yer alan bilgilere göre, Bursa 1. Asliye Mahkemesi, aralık ayında konkordato ilan eden şirkete 1 yıllık kesin mühlet verdi. Karar, 2026 Nisan’ında nihai değerlendirmeye alınacak.

BORÇ UYARISI

Mahkeme, şirket sahibi Ahmet Koç’un kişisel borçları ve malvarlığı hakkında detaylı rapor sunması için 1 aylık süre tanıdı. Bu süre sonunda Koç’un davası ayrılarak süreç yeniden şekillenebilir. Mahkeme, borçların ödenmesi için malvarlığı satışını da gündeme aldı.

SÜREÇ YÖNETİLECEK

Konkordato Komiseri Ali Kahve’nin görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, şirketin finansal durumuna göre komiser sayısını artırabilir. İcra ve İflas Kanunu kapsamında yürütülen süreç, mevcut tedbirlerle ilerliyor.

SEKTÖR TEDİRGİN

Bursa’nın sanayi devi Alseko Metal, ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle zora düştü. Şirket, konkordato ile borçlarını yapılandırmayı ve faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. Ancak, süreç belirsizliklerle dolu.

Alseko Metal’in durumu, otomotiv ve metal sektöründe tedirginlik yarattı. Şirketin toparlanması, Bursa ekonomisi ve istihdam için kritik önem taşıyor.