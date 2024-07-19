Türkiye'nin dev şeker firması iflas etti. 100 ülkeye ihracat yapıyordu

Düzenleme: Kaynak: Merhaba Haber
Türkiye'nin dev şeker firması iflas etti. 100 ülkeye ihracat yapıyordu

Konya'da 13 yıl önce kurulan ve 100 ülkeye ihracat yapan Alfa Şekerleme bankaya olan borcundan dolayı iflas etti. 50 çalışanı da işsizler ordusuna katıldı. İflas haberi sektörde de şok etkisi yaptı.

Ekonomik kriz Türkiye'de de etkisini üst seviyede hissettirmeye devam ediyor. Büyük küçük her ay yüzlerce firma ya iflas ediyor ya da konkordato talep etmek zorunda kalıyor.

Bunda en büyük etken ise banka faiz oranlarının hızla yükselmesi ve nakit para akışının sağlanamaması gösteriliyor.

Konya'da 2011 yılında kurulan ve 100 ülkeye ihracat yapan Alfa Şekerleme firması iflas etti. Firmada çalışan 50 kişi işsizler ordusun katıldı.

Bahsi geçen bu firmanın iflasıyla ilgili Konya Asliye 2. Ticaret Mahkemesi tarafından alacaklılara duyuru yapıldı.

Bu kapsamda Garanti Bankası'nın 65 bin liralık alacağı kabul edildi. 129 bin liralık alacağı ise reddedildi.

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