Türkiye'nin dev şirketi iflasın eşiğinde. Mutfaklarınızın vazgeçilmeziydi

Türkiye’nin tanınmış mutfak eşyası üreticisi Atasoy Kitchenware, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

Tekirdağ merkezli şirket, ülke genelinde tava ve tencere ürünleriyle biliniyor ve pek çok evde vazgeçilmez bir yer edinmiş durumda. Ancak, yaşanan ekonomik kriz, şirketin mali durumunu ciddi şekilde etkiledi. Atasoy Kitchenware iflas etmeyi önlemek için hukuki bir yol olarak konkordato başvurusunda bulundu.

Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Atasoy Kitchenware’a üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Bu süre zarfında şirketin mali tabloları incelenecek ve durumun iyileşip iyileşmediği değerlendirilecektir.

Şirketin mali durumunu gözlemlemek amacıyla, üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atandı. Seyit Cındık, Gülçin Kazan ve Mehmet Kılıç’tan oluşan bu heyet, Atasoy Kitchenware’ın finansal durumunu analiz ederek, gerekli raporu hazırlayacak. Eğer belirtilen süre içerisinde herhangi bir iyileşme sağlanamazsa, iflas süreci başlatılacak.

Atasoy Kitchenware, "Döküm Alüminyum Tencere Setleri," "Döküm Alüminyum Tava Takımları" ve "Döküm Alüminyum Omlet Tava Setleri" gibi çeşitli mutfak ürünleri üretmektedir. Özellikle "Dövme 7 Parça Döküm Alüminyum Tencere Setleri," son yıllarda büyük bir popülarite kazanmıştır. Bu ürünler, kaliteli malzeme kullanımı ve estetik tasarımlarıyla dikkat çekmektedir.

Atasoy Kitchenware, yalnızca kendi çalışanlarını değil, aynı zamanda tedarikçilerini ve iş ortaklarını da etkileyen bir durumla karşı karşıya. Ekonomik krizle mücadele eden pek çok şirket gibi Atasoy Kitchenware da umutla iyileşme sürecini bekliyor. Geçici mühletin ardından yapılacak değerlendirme, şirketin gelecekteki yönünü belirleyecektir.