Türkiye'nin dev şirketinin satışında yeni gelişme. İki firma teklif verdi

Halktv'nin özel haberine göre, Koç Holding, köklü markalarından Tat Gıda’nın satışı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklama, köklü markanın satışında önemli bir aşama geçildi. Holding açıklamasında “Uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçilmiştir” denildi. Tat Gıda için Dardanel ve Yayla Agro teklif vermişti.

Son dönemlerde satışı en çok merak edilen şirket Tat Gıda AŞ oldu. Koç Holding’in yarım asrı deviren markasının satışı için, halka açık iki şirket teklif verdiklerini açıklamıştı. Bu iki şirketin dışında başka teklif sahibinin olup olmadığı ise bilinmiyor.

Koç Holding, az önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na süreç ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi AŞ tarafından 22.05.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle, şirketimizin sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı, konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı ve ön çalışmalara başlandığı ancak söz konusu tarihte somut bir karar alınmadığı kamuya duyurulmuştur” hatırlatması yapıldı.

"İKİNCİ FAZA GEÇTİK"

Açılamanın devamımda ise “Söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan teklifler; alım konusundaki istekleri, stratejik yaklaşımlarının Tat Gıda'nın mevcut değerleri ve büyüme potansiyeli ile uyumu, finansal pozisyon ve ödeme güçleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirilmiş olup, uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçilmiştir” bilgisine yer verildi.

İKİ FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ

Temeli 1960'lı yılların sonunda atılan Tat Gıda, konserve alanında Türkiye’nin en güçlü markalarından biri konumunda. Şirketin satın alınması için Dardanel Önentaş ile Yayla Agro AŞ teklif verdiklerini açıklamıştı. Halka açık konumdaki bu iki şirket dışında başka teklif veren firma olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.