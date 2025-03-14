Türkiye'nin dev spor salonu zinciri satıldı. 121 salonu 305 bin aktif üyesi var

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye'nin dev spor salonu zinciri satıldı. 121 salonu 305 bin aktif üyesi var

Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit, Polonyalı Benefit Systems'e satıldı. 121 spor salonu 305 bin aktif üyesi bulunan MACFit'in satış fiyatı dudak uçuklattı.

Türkiye’nin en büyük spor salonu zincirlerinden MACFit, 420 milyon dolarlık dev anlaşmayla Polonyalı Benefit Systems’a satıldı. Satış süreci Rekabet Kurumu onayı sonrası tamamlanacak.

Türkiye’nin en büyük spor salonu zinciri MACFit, Polonya merkezli Benefit Systems’a 420 milyon dolarlık dev anlaşmayla satıldı. 121 spor salonu ve 305 bin aktif üyesi bulunan markanın el değiştirme süreci, Rekabet Kurumu onayı sonrası resmiyet kazanacak.

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2010’da Esas Holding ve Actera Group yatırımıyla büyüyen MACFit, 2024 yılı itibarıyla 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar FAVÖK elde etti. Satış bedeli 420 milyon dolar olarak açıklanırken, süreç tamamlanana kadar yıllık yüzde 7 artışla güncellenebileceği belirtildi.

Yeni sahibi Benefit Systems, MACFit’in Türkiye’deki büyümesine hız kesmeden devam edeceğini duyurdu. 2025’te 26, 2026’da ise 22 yeni salon açılması planlanıyor. Böylece MACFit, Türkiye fitness sektöründeki liderliğini daha da pekiştirecek.

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Satış sonrası üyelik politikalarında köklü değişiklikler beklenmezken, Benefit Systems’in dijital hizmetlerde yenilikler yapabileceği konuşuluyor. Üyeler, daha modern ekipmanlar ve genişleyen şube ağıyla hizmet kalitesinin artmasını umut ediyor.

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