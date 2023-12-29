Türkiye'nin dış borcu 482,6 milyar dolar oldu

Türkiye’nin dış borcu son çeyrekte arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stokunun 482,6 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 263,7 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Brüt dış borç stoku milli gelirin yüzde 44,9’una, net dış borç stoku ise yüzde 24,5’ine denk geliyor. Hazine garantili dış borç stoku 15,4 milyar dolar olarak belirlendi.

Bakanlık ayrıca kamu net borç stoku ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini de paylaştı. Kamu net borç stoku 5 trilyon 27 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 6 trilyon 906 milyar lira olarak hesaplandı.

Bu rakamlar milli gelirin sırasıyla yüzde 22,2’si ve yüzde 30,5’i anlamına geliyor.