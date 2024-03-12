Türkiye'nin e-ticaret hacminin 2,2 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor

Kaynak: AA
Türkiye'nin e-ticaret hacminin 2,2 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor
Türkiye'nin e-ticaret işlem hacminin yürütülecek çalışmalarla bu yıl sonunda 2,2 trilyon liraya ulaşması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret açıklaması. Bakanlık e-ticaretin yıl sonuna kadar 2,2 trilyon liraya ulaşmasını planlıyor.

e-TİCARETİN GENEL TİCARET İÇİNDEKİ PAYI ARTIRILACAK

Bakanlıkça, iç ticarete yönelik ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulanması için ticari araştırmalar yapılması planlanıyor.

Bakanlık değerlendirmesinde, e-ticaret işlem hacminin bu yıl itibarıyla 2,2 trilyon liraya ulaşması öngörüldü. Bu hacmin ise 2025 yılında 3,1 trilyon liraya, 2028 yılında da 6,3 trilyon liraya çıkarılması planlanıyor.

Hedeflere ulaşılması için işletmeler, müşteri verilerini korumak ve gizliliğe saygı göstermesine yönelik çalışmalara hız verilecek. Dünya genelindeki e-ticaret trendleri ve en iyi uygulamalar izlenecek .Ayrıca, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğine yönelik çalışmalara hız verilecek.

PAZAR YERLERİ DESTEKLENECEK

Stratejik plana göre, dış ticarete yönelik ekonomik faaliyetlerin yapılandırılması ve güçlendirilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve etkin dış ticaret politikası geliştirilecek. Bu çerçevede, e-ihracatın artırılması için şirketler, pazar yerleri ve perakende e-ticaret siteleri desteklenecek ve Türkiye e-İhracat Platformu kurulacak.

Plana göre, e-ihracatın genel ihracattaki payının bu yıl itibarıyla yüzde 3,3'e çıkarılması öngörülüyor. Söz konusu payın 2025'te yüzde 5, 2028'de ise yüzde 10 olması hedefleniyor.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için ilgili mevzuatta yeni düzenlemeler yapılacak. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve salgın sürecinin iş mevzuatında ortaya çıkardığı ihtiyaçlara yönelik düzenlemelere gidilecek.

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