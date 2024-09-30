Türkiye’nin “en beğenilen şirketleri” belli oldu

Bu yıl 27 kategoride 188 şirketin katılımının gerçekleştiği Youth Awards kapsamında Abdi İbrahim, Akbank, Allianz, Aselsan, Bosch, Enerjisa, Mastercard, Mercedes-Benz Otomotiv, Nike, Pegasus Airlines, Sabancı Topluluğu, Samsung, Siemens ve Unilever kendi sektörlerinde “Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Şirketler” sıralamasında birinci oldular.

“Gençlere En İlham Veren CEO” kategorisinin ilk sırasında L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Gençlere En İlham Veren İK Lideri” kategorisinin ilk sırasında ise QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar yer aldı.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Youth Awards®’a olan ilgi katlanarak arttı. Oylamaya en çok katılım gösteren üniversiteler Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi olurken en çok oy kullanan bölümler ise Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme oldu. Ağırlıklı olarak 18-35 yaş arasındaki gençlerin katılımı ile gerçekleşen oylamada iş dünyasına katılmaya en yakın öğrenciler olan üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin oyları ise toplam oy sayısının %30.3’ünü oluşturdu. Oy veren gençlerin yüzde %57’sinin kadın, yüzde 43’ünün ise erkek olduğu belirlendi. Geçen yıla kıyasla oylamaya katılan gençlerin sayısında yüzde 31.4 oranında artış yaşandı ve gençlerin favorisi olmak için toplamda 27 kategoride 188 şirket yarıştı.

Gençlerin her gün bilinç ve farkındalık düzeylerinin arttığını ve şirketlerin işe alım süreçleri, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleri gibi çalışmalarının gençler için önemli kriterler olduğunu belirten Youthall CEO’su Emre Aykan konuyla ilgili şunları söyledi:

Geleceğin iş gücünü oluşturan gençler tarafından tercih edilmek, şirketlerin stratejileri açısından oldukça önemli bir hale geldi.

Gençler, işverenlerini artık yalnızca sektörel başarılarına göre değil, sosyal medya iletişimi, kurum kültürü ve işveren markası çalışmaları, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve topluma katkıları gibi geniş bir perspektifle değerlendiriyor. Gençlerin oylamamıza gösterdiği yoğun ilgi de bu bakış açısını doğrular nitelikte.