En beğenilen bakanlar anketinin sonuçları açıklandı. Bir isim herkese fark attı

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
En beğenilen bakanlar anketinin sonuçları açıklandı. Bir isim herkese fark attı

ORC Araştırma, 1-7 Haziran 2024 tarihleri arasında 8920 katılımcı ile gerçekleştirdiği en başarılı milletvekilleri ve en beğenilen bakanlar anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...

ORC Araştırma tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında 8 bin 920 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu araştırmada katılımcılara en başarılı buldukları bakan ve milletvekillerinin kim olduğu soruldu.

En beğenilen milletvekilleri sıralamasında listenin başında %29 oy oranı ile Ali Mahir Başarır yer aldı.

Milletvekillerinin beğeni oranları sırasıyla şu şekilde:

  • Ali Mahir Başarır: %29
  • Turhan Çömez: %27,4
  • Mustafa Sarıgül: %26,8
  • Osman Gökçek: %26,3
  • Cemal Enginyurt: %26,1
  • Özlem Zengin: %25,9
  • Mustafa Varank: %25,3
  • Bülent Kaya: %25,0
  • Mehmet Ali Çelebi: %24,6
  • Kürşad Zorlu: %23,5
  • Murat Emir: %22,9
  • Sermet Atay: %22,1
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu: %21,7
  • Mahmut Tanal: %21,5
  • Pelin Yılık: %20,8

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YERLİKAYA ZİRVEDE

Katılımcılara sorulan "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusunda biri isim öne çıktı. Katılımcıların büyük çoğunluğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adını verdi.

Bakanların beğeni oranları şu şekilde sıralandı:

  • Ali Yerlikaya: %47,8
  • Hakan Fidan: %43,1
  • Osman Aşkın Bak: %41,8
  • Mahinur Özdemir Göktaş: %41,4
  • Abdulkadir Uraloğlu: %40,6

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BAHÇELİ’NİN İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Cumhur İttifakı ortaklarında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la pazarlık halinde olduğu iddia edilmişti.

Kulislerde, Bahçeli’nin kabine istediği ve istemediği isimlerin olduğunu söylentileri dolaşırken, Bahçeli'nin Yerlikaya'nın gitmesini istediği öne sürülmüştü. Bu nedenle İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturduğu ise iddia edilmişti.

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