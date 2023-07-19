Türkiye’nin en benzer ikizleri belli oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen "En Benzer Türkiye İkizler Yarışması"nda 42 ikiz kıyasıya yarıştı.

KAYNAK: İHA
Türkiye’nin en benzer ikizleri belli oldu

Ünye Belediyesi 22. Kültür, Sanat ve Turizm Festivali içerisinde düzenlenen "En Benzer Türkiye İkizler Yarışması” ülkenin birçok noktasından gelen ikizleri bir araya getirdi. 2014 yılında Ünye’de yaşayan tek yumurta ikizleri Talip ve Ahmet Aydın kardeşler tarafından sosyal medya üzerinden bağlantı kurularak Türkiye’nin dört bir köşesinden tek yumurta ikizleri yarışması başlatıldı.

Ünye Belediyesi’nin destekleriyle devam eden ve altıncısı düzenlenen yarışmada 42 ikiz jüri karşısında kendilerini gösterdi.

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Benzerlikleri ile birbirinden ayırt etmenin bir hayli zor olduğu ikizlerin arasında jüri üyeleri bazı zamanlarda seçim yapmakta zorlanırken, Türkiye’nin en benzer ikizleri ise 12 yaş üstü kategoride 20 yaşında Nagihan ve Neslihan Bol kardeşler ile 12 yaş altı kategoride Ecrin ve Ceylin Su oldu.

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"İLK DEFE ÜLKE DIŞINDAN ÇOK KATILIM OLDU"

Türkiye’nin dört bir köşesinden gelenlerin dışında ülke dışından da çok katılım olduğunu söyleyen ikizlerden Talip Aydın, “Türkiye 7’nci ikizler yarışmasını bu sene yeniden düzenledik. Çok yüksek bir katılım vardı. Yarışmamız 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olmak üzere iki kategoride yaptık.

Toplamda yarışmamıza 48 kişi katıldı. Birinci, ikinci ve üçüncülerimize kupalarını verdik.

İkiz kardeşim Ahmet Aydın ile birlikte organize ettiğimiz Ünye Belediyesinin katkılarıyla düzenledik.

Bizleri yalnız bırakmayan ikizlerimize, ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Üçüzlerimiz Belçika’dan, bazı ikizlerimiz Almanya’dan geldi. İlk defa uzak yerlerden çok katılımlar oldu” dedi.

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“BU YIL KATILIM ÇOK FAZLA"

Yarışmaya katılımın bu yıl çok fazla olduğunu ifade eden Ahmet Aydın, “2 yıl pandemi nedeniyle yapamadık. İkizlerimize sosyal medyada ulaşıyoruz. Onlarda bizi sosyal medyadan takip ediyorlar.

Buraya kadar gelerek yarışmalarımıza destek çıkan bütün ikizlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Geçen seneye göre bu sene katılımlarımız daha çok fazlaydı” diye konuştu.

“EN BENZER İKİZLER OLARAK ŞAŞIRDIK"

Yarışmayı kazanan ikizlerden 20 yaşındaki Nagehan Bol, “En son geçmiş yıllarda çocukken katılmıştık.

Şimdi şansımızı deneyelim diye yeniden katıldık. Aslında beklemiyorduk ama birinci olduğumuzu duyunca bizler de şaşırdık. İkiz olmak anlatılmayacak kadar güzel bir duygudur. Okul hayatımızda ve üniversite hayatımızda hiç ayrılmadık” şeklinde konuştu.

Neslihan Bol ise, “Yıllar sonra böyle bir başarı hiç beklemiyordum. Benim içinde ani oldu ve çok mutluyum. Ben o kadar benzediğimizi düşünmüyordum. İkiz kardeşimizle her anımız beraber geçiyor. İşimiz ve mesleğimiz bile kendisiyle aynı” ifadelerini kullandı.

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