Türkiye’nin en borçlu belediyesi 15 Temmuz için milyonlar harcayacak

Hazine’ye en borçlu belediye olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz için yapacağı dev harcama belli oldu. Belediye, 15 Temmuz şehitleri için yapacağı anma programına 1,3 milyon lira harcayacak.

Türkiye’nin en borçlu belediyesi 15 Temmuz için milyonlar harcayacak

Yerel yönetimlerin 2017 yılı itibarıyla “15 Temmuz Programı” adı altında yaptığı yüksek harcamalara bir yenisi daha eklendi. AKP’li Tahir Büyükakın’ın başkanlığını yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı organizasyonu için 1,5 milyon TL’ye yakın harcama gerçekleştirdi. Belediyenin programın organizasyonu için düzenlediği ihalede yalnızca bir geçerli teklifin olması dikkati çekti.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran’da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nın organizasyonu için ihale düzenledi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ihale kapsamında alınacak hizmetin yaklaşık maliyeti 1 milyon 404 bin 333 TL olarak belirlendi.

“Kamu ihaleleri belli adreslere teslim ediliyor” gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihalede yalnızca bir şirketten teklif alındı. İhaleye yönelik kararını 5 Temmuz’da veren ihale komisyonu, HMO Organizasyon Tanıtım Reklam Ticaret isimli şirket ile sözleşme imzaladı. Yalnızca bir gün sürecek etkinlikler için belediye, şirket ile 1 milyon 375 bin TL’lik anlaşma yaptı.

BORÇLAR DAĞ GİBİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 271 milyon 191 bin TL’lik borç ile Hazine’ye en fazla borcu olan belediye olarak öne çıkıyor. Belediyenin, 31 Mayıs 2023 itibarıyla 2,2 milyar TL olan Hazine borcunun 1,8 milyar TL’si anaparadan, 457 milyon TL’si ise faizlerden oluşuyor. Belediyenin Hazine borcu, mahalli idarelerin 8,8 milyar TL’lik toplam borcunun dörtte birini oluşturuyor.

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