Türkiye'nin en büyüğü Trabzonspor

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Denis Draguş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Ruzomberok karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Bordo-Mavili ekipteki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Rumen golcü, "Uzun bir sezonun ilk maçı olacak. Benim de buradaki ilk maçım. Çok heyecanlıyım. Rakibin kim olduğundan bağımsız her maçı kazanmak isteyen bir takımız. Yarın da böyle olacak. Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulübü. Böyle bir yerde oynamak benim adıma büyük bir gurur olacak." diye konuştu.