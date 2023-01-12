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Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında çalışmalar yüzde 28’e ulaştı

Giresun’un Uzuncakum mevkiine projelendirilen Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olan Su Ürünleri Merkezi’nin yapım çalışmalarında yüzde 28’e ulaşıldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:24
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Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında çalışmalar yüzde 28’e ulaştı

Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında çalışmalar yüzde 28’e ulaştı
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İHA'da yer alan haberde, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olacak projede, büyük mendirek uzunluğu 935 metre olup, 260 metre uzunluğunda tali mendirek bulunuyor. Rıhtım uzunluğu 768 metre, çekek yeri uzunluğu ise 360 metre olarak projede yer alıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Yapım çalışmaları tamamlanan projeler hizmete açılıp vatandaşların kullanımına sunulurken, bir yandan devam eden, diğer yandan da hazırlık aşamasında olan projeler hem şehrin çehresini değiştiriyor, hem de büyük heyecan uyandırıyor. Bu kapsamda, yapımına 2021 Aralık ayında başlanan Türkiye’nin en büyük Balıkçı Barınağı ve Su Ürünleri Merkezi Projesi planlanan şekilde ilerliyor. Uzuncakum mevkiine projelendirilen devasa yatırımın inşasında dolgu çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Yüklenici firma tarafından sürdürülen yapım çalışmalarında şu an fiziki olarak yüzde 28 seviyelerine ulaşılırken, proje tamamlanarak hizmete girdiğinde hem şehrimiz hem de bölgemiz büyük ekonomik kazançlar sağlayacak olup, Giresun bölgenin balık merkezi haline gelecek. Projemiz 2025 yılında tamamlanacak.” dedi.

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