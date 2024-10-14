Türkiye’nin en büyük krater gölü Nemrut’ta sonbahar şöleni

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü.

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Nemrut Dağı'nda meteor yağmurunun görsel şöleni

Nemrut ziyaretçilerinin gözdesi sevimli ayı