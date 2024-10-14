Türkiye’nin en büyük krater gölü Nemrut’ta sonbahar şöleni

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye’nin en büyük krater gölü Nemrut’ta sonbahar şöleni

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan ve dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbaharın renkleriyle büyülüyor. Fotoğraf tutkunları için de doğal bir stüdyo olan Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü.

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Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

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Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

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