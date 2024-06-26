Nemrut ziyaretçilerinin gözdesi sevimli ayı

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan ve dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, yalnızca doğa severlerin değil, yaban hayatı meraklılarının da ilgisini çekiyor. Son zamanlarda göl çevresinde görülen ayılar, bölgeyi ziyaret edenlerin en büyük ilgi odağı oldu.

Ziyaretçiler, göl kenarında yürüyüş yaparken karşılaştıkları ayıları görünce büyük bir heyecanla telefonlarına sarılıyor. Ayıların doğal ortamlarındaki görüntülerini ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekiyor ve sosyal medyada paylaşıyor.