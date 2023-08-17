Türkiye'nin en büyük yapı market konsepti Ankara'daki mağazasını kapattı. Online siparişler satışları bitirdi

Alet edevat, ev, bahçe ve atölye ürünlerini müşterisiyle buluşturan Bauhaus, kira anlaşmazlığı nedeniyle Ankara Etlik şubesini kapatma kararı aldı. Hakimiyet.com sitesinde paylaşılan haberde, "14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Ankara Etlik şubesindeki faaliyetine son vermiş olup, Ankara'daki hizmetine Söğütözü ve Yenimahalle şubelerinde devam edecektir." denildi.

ANKARA'DA 2 ŞUBEYLE HİZMETE DEVAM

BAUHAUS Ankaralılara bundan böyle Söğütözü ve Yenimahalle şubelerinde hizmet vermeye devam edecek...

BAUHAUS Ankara'daki faaliyetlerine 14 Ağustos'tan itibaren Yenimahalle Podium AVM ve Söğütözü Cepa AVM'de yer alan 2 şubesi ile devam ediyor.

BAUHAUS, Türkiye'deki 9 şubesinde en büyük yapı market konseptiyle, en zengin ürün çeşidiyle, en düşük fiyat garantisi vererek müşterilerini başarıyla ağırlıyor ve Türkiye'nin geleceğine olan güveninin bir göstergesi olarak öngörülen yatırımlarına devam etme kararını sürdürüyor.

ÇEVRİMİÇİ ŞUBELER ÖNE ÇIKIYOR

Geniş kapsamlı hizmet yelpazesi, kaliteli servisi, eğitimli satış kadrosu, fiyat avantajları, zengin ürün çeşidi, uyguladığı birçok "ilk" ile atölye, ev ve bahçe işlerini hobi haline getiren BAUHAUS Türkiye'deki ilk yatırımını 1996 yılında İstanbul'da gerçekleştirmişti. Müşterilerinin talebi doğrultusunda İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'da şubeler açtı.

Müşteri odaklı profesyonel ürün yelpazesi, 120 binden fazla ürün çeşidi, deneyimli kadrosu, yerli firmalardan mal ve hizmet temin ederek istihdama ve üretime katkısı, ayrıca ihracata desteği bulunan, web sitesi üzerinden ve mobil uygulamalarından rahat ve kolay alışveriş imkanı sunan BAUHAUS; İstanbul'da Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Kağıthane, Kozyatağı (5); Ankara'da Söğütözü, Yenimahalle (2); Antalya'da Kepez; Bursa'da Nilüfer şubeleri ve online mağazası ile müşterilerine başarıyla hizmet vermeye devam ediyor.