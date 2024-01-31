Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı

Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı
Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılında yüzde 56 oranında değer kazanan ikinci el otomobil fiyatları sonrası hangi otomobilin ne kadar değerlendiği ortaya çıktı. Uzman isim 2024'te otomobil fiyatlarında bekledikleri değişimi anlattı.
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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 1

2023 yılının ilk 8 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 78 oranında yükseldi. VavaCars’ın fiyat analizine göre Eylül ayı itibarıyla fiyat düşüşleri kaydedildi.

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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 2

2023'ün son 4 ayında ise araç fiyatları geri çekilse de yıllık bazda ikinci el araçlar yüzde 56 oranında değer kazanmış oldu.

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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 3

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel 'değer' konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Pandemiyle başlayan süreçte dünya genelinde yaşanan enflasyon ve arz talep zincirinin bozulması gibi sebeplerle otomobil fiyatları global olarak yükseldi. Türkiye'de ise bu sürecin otomobili önce bir yatırım argümanı, sonrasında ise kayıt dışı ticaret alanı haline getirmesi, piyasada haksız uygulamalar ve suni fiyatlamaları beraberinde geldi. Dövizin artmasıyla otomobil fiyatları belli bir oranda yükselmesine rağmen, özellikle kamuoyunda al ve satçı olarak tabir edilen, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişi oranının sektörde yüzde 48’i bulmasıyla otomobil fiyatları olağan dışı yükselmiş oldu."

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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 4

"Talep edilen fiyatlar üzerinden değerlendirildiğinde 2023 yılında ikinci el fiyatlarının ortalama yüzde 50 oranında yükseldiğini" söyleyen uzman açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz piyasa koşullarında alıcı bulabilen reel fiyatlar olarak değerlendirildiğinde yıllık artış yüzde 40 civarındadır. Bu oranın istatistiki veriler haricinde sahadan temin edilen reel alıcı piyasa fiyatları olduğu marka ve segmente göre değişkenlik gösterebildiğini belirtmek gerekir. Yeni yıl ile birlikte yeni yıl maliyetleri ve döviz kuruna istinaden sıfır otomobil fiyatlarının bir miktar arttığını görülüyor. İkinci el otomobil fiyatları, sıfır otomobil fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden önümüzdeki süreçte ikinci el otomobil fiyatlarında da bir miktar artış görülebilir."

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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 5

İkinci el araçlarda en çok talep edilen modeller açıklandı:

Son yıl verilerine göre 5 yaş ve üzeri otomobiller büyük oranda en çok tercih edilen araçlar arasında yer aldı.

Ertemel, "10 yaş ve üzeri araçlar en çok satılan araçlardır. Genel sebebi alım gücü ile ilişkilendirilse de geçmiş yıllarda yatırım veya kayıt dışı ticaret maksatlı otomobile talebin oldukça yüksek olması, ve daha uygun fiyatlı otomobil piyasasının da artacağı düşüncesi, her tutarda birikimi çoğunlukla bu model yılı grubuna çekmiş oldu.

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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 6

Daha küçük birikimlerle de yapılabilen kayıt dışı ticaret bu yaş grubundaki otomobil satış adetlerinin artmasındaki büyük faktörler arasında yer aldı. Bu alanda en destekleyici verilerden bir tanesi de 10 yaş ve üzeri otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 80 ile en çok olağan dışı fiyat artışı görülen otomobiller olmasıydı. Segment olarak değerlendirildiğinde gerek sıfır gerek ikinci el pazarında en çok tercih edilen otomobil C Segment Sedan aile otomobilleri olarak göze çarptı. B segment Hatchback araçlar da her iki pazarda en çok rağbet gören otomobiller arasında" dedi.

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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 7

EN UCUZ:

Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil KIA Picanto 'ydu.

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Picanto'yu 2. sırada Seat Ibiza takip etti.

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Üçüncü en ucuz otomobil Fiat Egea olurken...

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Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı 10

Sadece Fiat Egea 2024 model olarak satışa sunuldu.

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