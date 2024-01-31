Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı

İkinci el araçlarda en çok talep edilen modeller açıklandı:
Son yıl verilerine göre 5 yaş ve üzeri otomobiller büyük oranda en çok tercih edilen araçlar arasında yer aldı.
Ertemel, "10 yaş ve üzeri araçlar en çok satılan araçlardır. Genel sebebi alım gücü ile ilişkilendirilse de geçmiş yıllarda yatırım veya kayıt dışı ticaret maksatlı otomobile talebin oldukça yüksek olması, ve daha uygun fiyatlı otomobil piyasasının da artacağı düşüncesi, her tutarda birikimi çoğunlukla bu model yılı grubuna çekmiş oldu.