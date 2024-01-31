Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı

Daha küçük birikimlerle de yapılabilen kayıt dışı ticaret bu yaş grubundaki otomobil satış adetlerinin artmasındaki büyük faktörler arasında yer aldı. Bu alanda en destekleyici verilerden bir tanesi de 10 yaş ve üzeri otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 80 ile en çok olağan dışı fiyat artışı görülen otomobiller olmasıydı. Segment olarak değerlendirildiğinde gerek sıfır gerek ikinci el pazarında en çok tercih edilen otomobil C Segment Sedan aile otomobilleri olarak göze çarptı. B segment Hatchback araçlar da her iki pazarda en çok rağbet gören otomobiller arasında" dedi.