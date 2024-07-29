Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi

200 finalist arasından seçilen beş yarışmacı birinci olmak için yarıştı. Ferhat Göktaşlar ve Özge Atalay'ın sunuculuğunu yaptığı, 15 bin kişinin yaptığı oylamada 18 yaşındaki Tuğba Çinkaya, 'MHA Türkiye Yüz Güzeli' oldu.

Merve Yıldız ikinci olurken, Ayşe Kavcar ise üçüncü sırada yer aldı. Çinkaya’nın birincilik tacını Çinkiya, yapımcı Nermin Öztürk taktı.

"Güzel bir duygu. Bu kadar insanın beni seçmesi çok özel. Ankara'dan katıldım. 18 yaşındayım ve aşçılık mezunuyum. Annem yarışmayı Instagram üzerinden görmüş. Ben de denemek istedim" dedi.

Estetiğe bakış açısı için Çinkiya, "İnsanın doğal hali daha iyi. Estetik benlik bir şey değil" diye konuştu. Yarışmanın jüri üyesi olan Ozan Orhon, gecenin sonunda sahne alarak, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.