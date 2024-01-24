Türkiye’nin en pahalı tünelini gösterdi. Arabası olan herkes bu tünelden geçiyor

Ekonomik kriz, yüksek enflasyonla birlikte zamlar art arda geliyor. Ay sonunu zor getiren vatandaş yeni maaşlarla da zor geçinecek. Zam gelen yerlerden biri de Araç Muayene İstasyonları oldu.

Araçlara zorunlu olarak yapılan muayenelerden alınan ücretler artık pes dedirtti. Vatandaş bu fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Üstelik zamlar dur durak bilmiyor.

Sosyal medyada da bir vatandaş gelen zamlara tepki göstermek istedi. Vatandaş Araç muayene istasyonlarını Türkiye’nin en pahalı tüneli olarak açıkladı.

Arabası olan herkesin bu tünelden geçmek zorunda olduğunu da söyleyen vatandaş, “Bu tünelden karşıya geçmek sana toplamda 2 bin 170 TL’ye patlıyor” dedi.

İşte vatandaşın videoda sarf etiği sözler:

Arkadaşlar size Türkiye'nin en pahalı tünelini göstereceğim, şuradan başlıyorsun, şöyle dönüyorsun, şuraya geliyorsun.

Buradan 50 metre bile değil bu tünel, karşıya geçiyorsun. Eğer normal bir binek araçla gelirsen bu tünelden karşıya geçmek sana toplamda 2 bin 170 TL’ye patlıyor. Araç muayene istasyonları Türkiye’nin en pahalı tünelleridir ve geçmek zorundasınız.

Video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

SON 6 YILDA YÜZDE 800 ZAM YAPILDI

Öte yandan Araç muayene ücreti 6 yılda 198 liradan bin 821 liraya kadar çıktı. Son 6 yılda gelen zamlar ağızları açık bıraktı.

TÜVTÜRK, araç muayene ücretlerine 6 yılda yaklaşık yüzde 818.6 zam yaptı. Yeni tarifeye göre Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet muayene ücreti 927,60 TL oldu.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork ise 1.821,60 TL olarak açıklandı.

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker ise 2.462,40 TL’ye çıktı.