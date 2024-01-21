282 bin 229 araç egzoz muayene tekrarı yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümleri, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Araç muayenesi öncesinde zorunlu olan egzoz gazı emisyon ölçümü, aracın geçerli bir emisyon ölçüm sonucuna sahip olmamasını ciddi bir kusur olarak değerlendirmektedir.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi'ne göre, 2023 yılında 11 milyon 23 bin 923 aracın egzoz emisyon ölçümü gerçekleştirilirken, bunların 10 milyon 736 bin 648'inde olumlu sonuç elde edilmiştir.

Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk alarak, ölçümleri başarısız olan 5 bin 46 aracın ise gerekli tamir ve bakım için süreç devam etmektedir.

Egzoz emisyon ölçüm ücreti bu yıl için 256 lira olarak belirlenmiş olup, elde edilen sonuçlar e-Rapor şeklinde cep telefonlarına kısa mesaj ile gönderilmekte ve aynı zamanda e-Devlet üzerinden de erişilebilmektedir.