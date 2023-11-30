Türkiye'nin en sakin yeni şehirleri belli oldu. İlki Seferihisar'dı

GÜDÜL / ANKARA
Güdül, Türkiye’nin 18. sakin şehri olarak Cittaslow ağına katılmıştır. Güdül, Ankara’nın küçük ama tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu bir ilçesidir. Güdül, Hititlerden, Friglerden, Romalılardan, Bizanslılardan, Selçuklulardan ve Osmanlılardan izler taşıyan bir yerdir. Güdül, İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve Kirmir Vadisi gibi görülmeye değer yerlere sahiptir. Güdül, huzurlu ve sürdürülebilir bir yaşam sunan, sakinliğin ve cazibenin bir arada olduğu bir kenttir. Güdül’ü ziyaret etmek isterseniz, İşte size birkaç öneri…
İnönü Mağaraları, Güdül’ün en önemli tarihi ve turistik yerlerinden biridir. Bu mağaralar, Hititler tarafından kayalar oyularak yapılmıştır. Mağaralarda haç işaretleri, Hıristiyanlığın yayılması sırasında buraların mesken edildiğini göstermektedir. Mağaralar, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla görülmeye değerdir.