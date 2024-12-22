Türkiye'nin en soğuk yeri Göle oldu: Eksi 23,3 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Göle'yi sıfırın altında 20,6 dereceyle Yavuzlar köyü ve 19,5 dereceyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle'de, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

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