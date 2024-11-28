Türkiye'nin en soğuk yeri Niğde'nin Konalı oldu

Konaklı'da sıcaklık eksi 20,3 dereceye kadar düştü ve ülkenin en soğuk noktası olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre diğer düşük sıcaklıklar ise şu şekilde gerçekleşti:

Sivas, Gürün, Göbekören Köyü: Eksi 19,3

Eksi 19,3 Sivas, Kangal: Eksi 18,6

Eksi 18,6 Kayseri, Talas, Kamber Köyü: Eksi 18,5

Eksi 18,5 Erzincan, Otlukbeli: Eksi 18,1

Eksi 18,1 Malatya, Kuluncak: Eksi 18,1

Eksi 18,1 Erzurum, Tekman, Hacıömer Köyü: Eksi 18

Eksi 18 Adana, Tufanbeyli: Eksi 17,7

Eksi 17,7 Nevşehir, Derinkuyu: Eksi 17,1

Eksi 17,1 Sivas, Altunyayla: Eksi 17

Eksi 17 Kayseri, Sarız, Yedioluk Köyü: Eksi 16,9

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu bu bölgelerde vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulunuluyor. Özellikle tarım alanlarında don riskine karşı önlemler alınması gerektiği belirtildi.