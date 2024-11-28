Türkiye'nin en soğuk yeri Niğde'nin Konalı oldu

Kaynak: İHA
Türkiye'nin en soğuk yeri Niğde'nin Konalı oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı Niğde'nin Konaklı beldesinde ölçüldü.

Konaklı'da sıcaklık eksi 20,3 dereceye kadar düştü ve ülkenin en soğuk noktası olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre diğer düşük sıcaklıklar ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Sivas, Gürün, Göbekören Köyü: Eksi 19,3
  • Sivas, Kangal: Eksi 18,6
  • Kayseri, Talas, Kamber Köyü: Eksi 18,5
  • Erzincan, Otlukbeli: Eksi 18,1
  • Malatya, Kuluncak: Eksi 18,1
  • Erzurum, Tekman, Hacıömer Köyü: Eksi 18
  • Adana, Tufanbeyli: Eksi 17,7
  • Nevşehir, Derinkuyu: Eksi 17,1
  • Sivas, Altunyayla: Eksi 17
  • Kayseri, Sarız, Yedioluk Köyü: Eksi 16,9

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Soğuk hava dalgasının etkili olduğu bu bölgelerde vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulunuluyor. Özellikle tarım alanlarında don riskine karşı önlemler alınması gerektiği belirtildi.

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