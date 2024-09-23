Türkiye'nin en uzun kaydırağı

Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'nde 260 metrelik Türkiye'nin en uzun renkli kaydırağı açıldı.

Düzenlenen törende konuşan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, “Ülkemizin en uzun renkli kaydırağını ilçemize kazandırmanın gururunu duyuyorum. Kaydırağı en kısa sürede hayata geçirerek 12 ay süresince tercih edilecek harika bir alanı hizmete açıyoruz." dedi.

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, tesisin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, iklim değişikliğinden dolayı istenen miktarda kar yağmadığı dile getirdi.