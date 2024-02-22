Türkiye’nin en zengin 10 ismi açıklandı. Rahmi Koç’u bile geçtiler

Kaynak: Tele1
Türkiye’nin en zengin 10 ismi açıklandı. Rahmi Koç’u bile geçtiler
Her yıl, en zengin kişileri listeleyerek açıklayan Forbes 500, yayınladığı tabloda Türkiye’de 2024 yılının en zengin isimlerini gözler önüne serdi.

Forbes 500’ün her yıl yaptığı, “ En zengin 100 Türk” listesini açıklandı. Bu listeye göre, Türkiye’nin en zengin isimleri ortaya çıktı.

Koç Holding’in sahibi, iş insanı Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5’inci sırasında yer alırken listenin zirvesine 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.

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Murat Ülker’i, 3.2 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel takip ederken, İpek Kıraç 4’üncü yer aldı. En zengin 10’uncu isim ise, sahip olduğu 2.2 milyar dolarlık servetiyle Nihat Özdemir oldu.

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İşte, Türkiye’nin en zengin 10 ismi:

1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)

2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)

3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)

4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)

5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)

7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)

8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)

9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)

10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)

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