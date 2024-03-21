Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti

Türkiye'nin en zenginleri 2023 yılının Forbes 500 listesinde. 5.3 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin insanı unvanını ele geçiren İbrahim Erdemoğlu, bu yıl servetinin önemli bir bölümünün erimesine engel olamadı. 5.3 milyar dolarlık serveti 2.7 milyar dolara gerileyen Erdemoğlu, zirveden sert şekilde düşerek 2024 yılında Türkiye'nin en zengin 7. insanı olabildi. İşte liste: