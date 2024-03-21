Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti

Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti
Kaynak: Forbes
Türkiye'nin en zenginleri 2023 yılının Forbes 500 listesinde. 5.3 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin insanı unvanını ele geçiren İbrahim Erdemoğlu, bu yıl servetinin önemli bir bölümünün erimesine engel olamadı. 5.3 milyar dolarlık serveti 2.7 milyar dolara gerileyen Erdemoğlu, zirveden sert şekilde düşerek 2024 yılında Türkiye'nin en zengin 7. insanı olabildi. İşte liste:
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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 1

10) Hamdi Ulukaya (2.3 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 2

9) Ali Erdemoğlu (2.3 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 3

8) Ferit Şahenk (2.5 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 4

7) İbrahim Erdemoğlu (2.7 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 5

6) Erman Ilıcak (2.7 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 6

5) Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 7

4) Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 8

3) İpek Kıraç (3.3 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 9

2) Şaban Cemil Kazancı (3.3 milyar dolar)

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Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti 10

1) Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

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