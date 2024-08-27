Türkiye'nin EURO 2024 kaybı belli oldu

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Türkiye'nin EURO 2024 kaybı belli oldu

EURO 2024 ev sahipliğini Almanya'ya kaptıran Türkiye büyük bir kazançtan da oldu.

Türkiye, EURO 2024'e tek başına aday oldu ve ev sahipliği için Almanya ile mücadele etmişti.

UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin oylamasında turnuvaya ev sahipliği hakkını Almanya kazanmıştı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Almanya'ya 12, Türkiye'ye ise 4 oy çıktığı duyurmuştu.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün ev sahibi ülke ekonomisine 7,4 milyar avroluk katkı sağladığı ortaya çıktı.

UEFA, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi ülke ekonomisine 7,4 milyar avroluk bir katkı sağladığını duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre, Nielsen Sports raporu, EURO 2024'ün Almanya ve 10 ev sahibi şehir için toplam ekonomik katkısının 7,4 milyar avroya ulaştığını belirtti.

Bu miktarın yüzde 90'ından fazlası, 2,7 milyon bilet sahibinin, organizatörlerin ve akredite kişilerin harcamalarının doğrudan sonucu ve bunun sonucunda ortaya çıkan dolaylı ve tetiklenen ekonomik etkilerden oluşuyor.

En önemli harcamalar arasında konaklama, ev sahibi şehirlere ve şehirler içinde seyahat, stadyumların dışında ve içinde yiyecek ve içecekler yer alıyor.

Rapora göre, bilet sahiplerinin neredeyse üçte ikisi ev sahibi şehirler içinde toplu taşıma kullandı.

Küresel medyada varlık göstermeleri ve görünürlükleri sayesinde, ev sahibi şehirler ve ülke için toplam 571 milyon avroluk reklam değeri yaratıldı.

EURO 2024'te oynanan 51 maça 2,7 milyon seyirci katılırken, 1,7 milyonu en az bir maça katılan tek bilet sahipleriydi.

Bilet sahiplerinin yüzde 23'ü ev sahibi şehirlerden, yüzde 33'ü Almanya'nın geri kalanından ve yüzde 44'ü yurt dışından geldi.

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