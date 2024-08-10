Türkiye'nin ev gereçleri firması iflasın pençesinde. Mahkeme kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Türkiye'nin ev gereçleri firması iflasın pençesinde. Mahkeme kararını verdi

Türkiye'nin ünlü ev gereçleri firması Buse Ev Gereçleri, girdiği ekonomik krizden kurtulamayınca konkordato başvurusunda bulundu. Alacaklılar toplantısı 28 Ağustos'ta İstanbul Bahçelievler'de yapılacak.

Ekonomik kriz Türkiye'de etkisini fazlaca hissettiriyor. Şirketler girdikleri ekonomik krizden çıkamayınca önce konkordato ilan ediyor. Ardından da iflas bayrağını çekiyor. Firmaların kapatılması en çok işçileri vuruyor.

Son konkordato haberi İstanbul'dan geldi. Buse Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de konkordato ilan eden firmalar arasına katıldı. Firmanın konkordato süreci Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülecek.

Mahkeme, Buse Ev Gereçleri ile borçlular Cenk Durmaz ile Nesrin Durmaz hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. Alacaklılar, bu ayın 28'inde Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ndeki toplantılara katılabilecek.

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