Türkiye'nin ev gereçleri firması iflasın pençesinde. Mahkeme kararını verdi

Ekonomik kriz Türkiye'de etkisini fazlaca hissettiriyor. Şirketler girdikleri ekonomik krizden çıkamayınca önce konkordato ilan ediyor. Ardından da iflas bayrağını çekiyor. Firmaların kapatılması en çok işçileri vuruyor.

Son konkordato haberi İstanbul'dan geldi. Buse Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de konkordato ilan eden firmalar arasına katıldı. Firmanın konkordato süreci Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülecek.

Mahkeme, Buse Ev Gereçleri ile borçlular Cenk Durmaz ile Nesrin Durmaz hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. Alacaklılar, bu ayın 28'inde Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ndeki toplantılara katılabilecek.