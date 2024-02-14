Türkiye’nin gıda devi iflas etti. Kelepir fiyata satışa çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin gıda devi iflas etti. Kelepir fiyata satışa çıktı
Çınar Konserve ve Şekerleme Turistik Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. Şirketin isim hakkı bakın kaç TL’ye satışa çıktı.

Derinleşen ekonomik kriz eşiğinde vatandaşlar ay sonun getirebilmek için savaş veriyor. Esnaf ise her geçen gün batışın eşiğine geliyor.

Kepenk kapatan esnaf sayısında da artışlar yaşanıyor. Şirketler ekonomik krize, pahalılığa ve borçlara boyun eğiyor.

Şirketler tek tek istifa ediyor. Şimdi de yıllardır Bursa’da üretim yapan Çınar Konserve ve Şekerleme krizin pençesinde. Gıda şirketi yaşadığı mali zorluklar nedeniyle iflasa sürüklendi.

Bursa’nın köklü gıda şirketi Çınar Konserve ve Şekerleme iflas etti. İflas eden şirketin isim hakkı ise 26 Şubat'ta açık artırma ile yeni sahibine verilecek.

Şirketin isim hakkı 300 bin TL bedel ile satışa çıktı. Marka hakkı için teklifler 25 Mart'a kadar kabul edilecek.

İflas Dairesi, söz konusu satış ilanını, "1 Adet marka, 91/005249 ( 127856 ) Seri Numaralı91/005249 ( 127856 )sayıyla tescilli" ifadeleriyle paylaştı.

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Öte yandan borsada yüzde 82 değer kaybeden Express adlı giyim markası da iflas ediyor. Şirketin borcunun 280 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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