Türkiye'nin gıda devi iflasın pençesinde. Rakipleri bile inanamadı

Antalya’nın önde gelen et toptancısı Gülhanlar Güven Gıda, finansal zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirkete 3 ay geçici mühlet verdi, mal varlığı koruma altına alındı.

Antalya merkezli Gülhanlar Güven Gıda, turizm sektörüne yönelik kırmızı et, piliç, hindi, sakatat ve dondurulmuş gıda tedarikiyle tanınan bir firma olarak, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 24204 numarayla kayıtlı şirket, restoranlar, oteller, eğitim kurumları, hastaneler ve inşaat şantiyelerine yüksek kaliteli gıda ürünleri ve toplu yemek hizmetleri de sunuyor. Soğuk zincir lojistik sistemiyle ürünlerinin tazeliğini koruyan firma, yıllardır sektörde güvenilir bir tedarikçi olarak faaliyet gösteriyor.

Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler şirketi zor durumda bıraktı. Alanya merkezli firma, mali yapısını yeniden düzenlemek için konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin başvurusunu kabul ederek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte, şirketin mal varlığı koruma altına alındı ve ortaklarını da kapsayan yasal önlemler devreye girdi.

Mahkeme, taşınmaz satışları, kefalet işlemleri ve rehin verme gibi tasarrufları izne bağladı; gayrimenkul ve taşıt devirlerine ise kısıtlama getirildi. Bu adımlarla, şirketin borçlarını yapılandırması ve faaliyetlerini sürdürmesi hedefleniyor. Konkordato ilanına itiraz hakkı, alacaklılara 7 gün süreyle tanındı. İtirazların mahkemece değerlendirilmesiyle, konkordato talebinin reddedilme ihtimali bulunuyor.

Şirketin geleceği, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Sektör temsilcileri, Gülhanlar Güven Gıda’nın yaşadığı bu sürecin, turizm sektöründeki diğer işletmeleri de etkileyebileceğini belirtiyor. Firma, mali sorunları aşmak için borç yapılandırma planını hızla hayata geçirmeye çalışırken, müşterilerine kesintisiz hizmet sunma taahhüdünü sürdürüyor.

