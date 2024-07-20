Türkiye'nin gözde şehrinde konut satışları dibi gördü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, 2024 Haziran ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Kent bazında yapılan incelemelerde, 2023 Haziran ayına göre konut satışlarının 1.083 adede gerilediği belirtildi.

Bu satışların 369'u ilk kez satışa çıkan konutlar olurken, 714'ü ikinci el konut satışı olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %54,1 oranında azalarak 168 adede düşerken, diğer konut satışları ise %0,2'lik bir azalma ile 915 adet olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 azalışla 79.313 olarak saptandı.