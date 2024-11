Türkiye'nin gözü kulağı Narin Davası'nda! Dakika dakika tüm gelişmeler...

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Cinayetle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si, aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu kişilerle birlikte tutuklanmıştı.

İLİŞKİ İTİRAFI GELDİ

Sabah'ın iddiasına göre, Nevzat Bahtiyar verdiği ifadede, "Amca Salim Güran bana dedi ki 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi" sözlerini kullandı.

11.21'DE GÜRAN AİLESİ ARASINDA HUSUMET VAR MI?

Erdinç duruşmadaki anları şöyle aktardı...

Hakim: Abine Ali Rıza Güran tarafından teklif geldi mi tarla verelim diye?

Nevzat Bahtiyar: Evet öyle teklif geldi. Kardeşim geldi bana söyledi ama bana kimse gelip teklifte bulunmadı

Hakim: Güran ailesi şunu söylüyor; Sen Narin'e para verip kendine alıştırmışsın sonra da öldürmüşsün doğru mu?

Nevzat Bahtiyar: Doğru değil.

Hakim: Narin patika yoldan evine gitmek için senin evinin önünden geçmesi gerekiyormuş öyle mi?

Nevzat Bahtiyar: benim evin oradan da geçer başka yerden de

Hakim: Senle Güran ailesi arasında husumet var mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır Savcılıkta verdiğim farklı farklı ifadeler korktuğum için.

Duruşma savcısı soru soruyor 15:27- 15:35 arasında silah yanında mıydı? 4 kişi de baz istasyonunda yan yana görünüyorsunuz. Bu kadar kısa sürede mi seni silahla tehdit etti?

Nevzat Bahtiyar: Evet o sırada tehdit etti.

Hakim: Salim'in üzerinde ne vardı?

Nevzat Bahtiyar: hatırlamıyorum

Hakim: Çıplak mı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Savcı: Salim Güran o gece Narin'in naaşının yanına gidiyor.

Nevzat: Bilmiyorum.

Savcı: 17:46'da sen Salim’i aramışsın. Neden aradın?

Nevzat Bahtiyar: Ben aramadım.

Savcı: Whaatsapp'tan aramışsın

Nevzat Bahtiyar: Aramadım

Hakim: Peynir almaya mı gittin o saatte?

Nevzat Bahtiyar: Peynir aldım

Savcı: 25 kilo bir kızı tek başına mı taşıyarak dereye götürdün?

Nevzat Bahtiyar: Tek başına gittim.

Savcı: İpi nerden aldın?

Nevzat Bahtiyar: Oradan buldum

Savcı: Dağ başında nasıl buldun?

Nevzat Bahtiyar: Narin’in çantasından buldum.

11.06'DE "ENES BU İŞİN NERESİNDE?"

Emrullah Erdinç duruşmadaki anları şu sözlerle aktardı:

Hakim: Neden daha önce konuşmadınız?

Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.

'YÜKSEL'İ GÖRDÜM'

Hakim Nevzat'a tekrar Yüksel Güran'ı sordu. Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim.

Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.

Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?

Nevzat: Hiçbir yerinde.

"YÜKSEL BİLİYORDU"

Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?

Nevzat Bahtiyar: Yapamadım.

Hakim: Neden taş koydun?

Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.

Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.

Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.

Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?

Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.

Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü? Buna cevap vermeyebilirsin.

Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.

Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım.

Hakim: Sonra neden konuştun?

Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.

10.45'DE BABA GÜRAN FENALAŞTI

Gazeteci Emrullah Erdinç, "Baba Arif Güran fenalaştı, Hakim, duruşmadan çıkartılmasını istedi. "Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı" paylaşımında bulundu.

10:40'TA 'BASKI ALTINDA DEĞİLİM' AÇIKLAMASI

Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından duruşmada neler yaşandığını aktarıyor. Nevzat Bahtiyar, baskı altında olmadığını belirtti.

Hakim: Baskı altında mısın?

Nevzat Bahtiyar: Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi.

10:27'DE 'SALLİM BANA DEREYE PARÇA PARÇA AT DEDİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar duruşmada aylık gelirinin 60 bin TL olduğunu söyledi. Hakimin "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" diye sorunca Bahtiyar, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi. Daha önce bu işi para karşılığı yaptığı iddia edilen Bahtiyar'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

Hakim HTS kayıtlarını hatırlatıp "15.08 sen Salim ile buluşuyorsun. 15.15'te Narin geliyor. 15.08'te senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor" dedi.

Nevzat Bahtiyar ise "Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm.

Salim ile eve girdiğinde bana sadece Narin'i kaybet" ifadelerini kullandı.

Hakimin "Eksik bölümler var, açıkla" sözlerine ise Bahtiyar "Salim bana dereye parça parça at dedi" şeklinde cevap verdi.

10:10'DA ÇOK SAYIDA AVUKAT KATILDI

Duruşmaya çok sayıda avukat katılım sağladı. Mahkeme başkanı, dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti.

10.02'DE İLK AĞLAYAN AİLE ÜYESİ O OLDU

Gazeteci Emrullah Erdinç, mahkemede ilk gözyaşı döken kişinin baba Arif Güran olduğunu belirtti. Paylaşımda "İlk ağlayan(!) baba Arif Güran oldu. Şu an gözyaşlarını siliyor. Abi Baran Güran tanık olduğu için müşteki olarak kabul edilmedi. Mahkeme başkanı "Tüm Türkiye bu yargılamayı beklediği için her baro başkanına söz veremeyeceğiz. Bir an önce duruşmada sanıklara söz hakkı vermek istiyorum" diye dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti" ifadelerine yer verdi.

09:45'TE OTURUM DÜZENİ

Duruşmada Salim Güran sol tarafta önde, arkasında sırasıyla Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise sağ taraftaki kendisi için ayrılan bölüme oturdu.

07:00'DA ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede tutuklu sanıklar için şu ifadelere yer verildi:

"Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır. İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir. 21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur."

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.