Türkiye'nin gururu Lukas Makine iflas bayrağını çekti. 30 ülkeye ihracat yapıyordu

Konya'nın tanınan dev tarım makineleri üreticisi Lukas Makine iflas etti. Orta doğu ve kuzey Afrika'da 30 ülkeye ihraç yapan dev firmada çalışan 70 kişi işsizler ordusuna katılacak.

Konya’nın tarım sektöründeki gururu Lukas Makine, ekonomik darboğaza dayanamadı ve iflas etti. 2002 yılında kurulan firma, süt sistemleri ve tarım makineleri üretiminde uzmanlaşarak Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 30 ülkeye ihracat yapıyordu. Ancak artan maliyetler ve mali sorunlar, bu köklü şirketin sonunu getirdi.

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Eylül 2025’te saat 12:55’te firmanın iflasına hükmetti. Mahkeme kararıyla, geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin’in görevi de sona erdi. Lukas Makine, konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Mahkeme, daha önce şirkete üç aylık geçici mühlet tanımış, ancak bu süre sonunda toparlanma sağlanamadı.

Konya 1. İcra (İflas) Müdürlüğü’nün 2025/8 sayılı dosyasıyla iflas masası oluşturuldu. Firma, bünyesinde 30 ila 70 personel çalıştırıyordu. İflas kararı, 30 çalışanı işsizler ordusuna katarken, bölge ekonomisi için de ciddi bir kayıp oldu.

ISO ve CE belgelerine sahip olan Lukas Makine, dünya standartlarında üretim yaparak teknolojik yenilikleri takip ediyordu. Modern makine parkuru ve uzman personeliyle sektörde fark yaratan firma, Konya’nın sanayi kimliğine önemli katkılar sağladı. Ancak küresel ekonomik dalgalanmalar ve yerel piyasalardaki zorluklar, şirketi kurtarmaya yetmedi.

Şirketin varlıklarının tasfiyesi ve borçlarının ödenmesi için iflas masası çalışmalarına başladı. Bu süreçte, firmanın alacaklıları ve eski çalışanlarının hak arayışı devam edecek.

