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Türkiye Hırvatistan maçına tartışmalı hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:43
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Türkiye'nin Hırvatistan maçına tartışmalı hakem

Türkiye Hırvatistan maçına tartışmalı hakem
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Andreas Ekberg  UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin, sahasında Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelmişti.

İlk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemler de açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak. (İHA)

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