Türkiye'nin ikinci astronotunu taşıyan uçak dünyaya döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin ikinci astronotunu taşıyan uçak dünyaya döndü

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, dünyaya iniş yaptı.

New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak ile havalanan "VSS Unity" yörünge altı aracını 1 saat 10 dakika sonunda yolculuğunu tamamlayarak dünyaya iniş yaptı.

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Araç, taşıyıcı uçak ile yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinden sonra hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya çıktı.

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Türkiye'nin Alper Gezeravc’dan sonra ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever'in de içinde olduğu "VSS Unity" isimli yörünge altı aracı, Türkiye yerel saatiyle 18.40’ta (ABD-09.40) dünyaya iniş yaptı.

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Böylelikle 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da bitmiş oldu.

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Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu mürettebatta, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer aldı.

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