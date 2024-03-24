Türkiye’nin ilk bonsai müzesi açıldı

Yalova'ya bağlı Kadıköy Belediyesinin yer tahsisi üzerine İl Özel İdaresi tarafından 200'ü kapalı olmak üzere 1700 metre kare sergi alanına sahip Yalova Bonsai Müzesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

“FARKINDALIĞI BİR ÜS NOKTAYA TAŞIDIK”

Vali Hülya Kaya, törende yaptığı konuşmada, çiçek kenti Yalova'ya yakışan, güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, Atatürk'ün Termal ilçesindeki arboretum ile Hayrettin Karaca'nın kurduğu arboretumun ardından bonsai müzesi ile bu alandaki farkındalığı bir üs noktaya taşıdıklarını ifade etti.

“DOSTLUĞUMUZUN NİŞANESİ OLARAK BURAYI AÇIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye büyük destek verdiğine vurgu yapan Kaya, "Gerçekten çok vizyoner bir projeydi. Yalova’ya çok yakıştı. Turizm noktası destinasyonu olarak Yalova'nın bu noktada çok önemli, çok vizyoner projelere ihtiyacı var. İnşallah burası bir örnek teşkil eder. Bugün Japonya ile birlikteliğimizin, dostluğumuzun bir nişanesi olarak burayı açıyoruz." dedi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya'nın Tonami ile Yalova'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatarak, her iki şehrin yaygın şekilde çiçek ürettiğini söyledi.