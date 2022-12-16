﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet

Roketsan tarafından geliştirilen TRG-230 Karadan Karaya Füzesi, havadan atılacak şekilde revize edildi. Türkiye’nin ilk Süpersonik Füzesi TRG230-İHA’nın ilk atışı, Bayraktar AKINCI TİHA tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

HEFEDİ BAŞARIYLA VURDU

Atış testi kapsamında Çorlu’dan havalanan AKINCI TİHA, Sinop’taki test sahasına ulaşmak için yaklaşık 700 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdi. 25.000ft irtifadaki AKINCI TİHA tarafından Sinop’ta belirlenen hedefe atışı gerçekleştirilen TRG230-İHA Füzesi, 100 kilometreden daha uzun bir menzilden hedefini başarıyla vurdu.

TRG-230 FÜZESİ

TRG-230 Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 - 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.

Sistem Özellikleri

7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

Kısa Atışa Hazırlık Süresi

Nokta Vuruş Yeteneği

Düşük İstenmeyen Etki

Hassas Angajman Yeteneği

Podlu Taşıma Depolama ve Kullanım

Uygun Hedefler

Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer

Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

Radar Mevzileri

Toplanma Bölgeleri

Lojistik Tesisler

Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer