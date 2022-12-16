﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet

Roketsan tarafından geliştirilen TRG-230 Karadan Karaya Füzesi, havadan atılacak şekilde revize edildi. Türkiye’nin ilk Süpersonik Füzesi TRG230-İHA’nın ilk atışı, Bayraktar AKINCI TİHA tarafından başarıyla gerçekleştirildi.
HEFEDİ BAŞARIYLA VURDU
Atış testi kapsamında Çorlu’dan havalanan AKINCI TİHA, Sinop’taki test sahasına ulaşmak için yaklaşık 700 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdi. 25.000ft irtifadaki AKINCI TİHA tarafından Sinop’ta belirlenen hedefe atışı gerçekleştirilen TRG230-İHA Füzesi, 100 kilometreden daha uzun bir menzilden hedefini başarıyla vurdu.
TRG-230 FÜZESİ
TRG-230 Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 - 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.
Sistem Özellikleri
7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
Kısa Atışa Hazırlık Süresi
Nokta Vuruş Yeteneği
Düşük İstenmeyen Etki
Hassas Angajman Yeteneği
Podlu Taşıma Depolama ve Kullanım
Uygun Hedefler
Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer
Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
Radar Mevzileri
Toplanma Bölgeleri
Lojistik Tesisler
Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer
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