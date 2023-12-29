Türkiye’nin ilk yerli meme coini

Kripto paralar neredeyse 7’den 70’e hepimizin yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Kripto paralara yönelik gelişmeler özellikle son yıllarda giderek daha da artıyor.

Kripto paralar, dijitalleşmeye giden dünyada fiziki paranın yerini almaya doğru ilerliyor. Bu süreçte her gün yeni bir kripto para birimi ile üretilip sergileniyor.

Bitci Borsa’nın kripto para piyasasındaki yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek geliştirdiği, ön satışına yoğun ilgi gösterilen ilk yerli meme token projesi AlienB Token, dünyanın önde gelen global borsası XT’de listeleniyor. Proje bu hamlesiyle, yerli meme token’ı global bir projeye dönüştürme konusunda güçlü bir adım attı.

AlienB Token, topluluğun güçlü destek ve katılımıyla büyüyen ve gelişen bir proje olarak dikkat çekiyor. Belirli küçük bir ekiple değil, topluluk yönetimi ve kararlarıyla kripto ekosisteminin yönünü belirlemeyi hedefleyen AlienB Token, 5 Ocak 2024 saat 11:00’de XT Borsası’nda listelenecek. Yatırma tarihi 4 Ocak 2024 saat 11:00 olarak belirlenen AlienB Token’ın, çekme tarihi ise 6 Ocak 2024 olacak.

Bitcichain tabanlı bir blockchain ağı kullanan AlienB Token, kullanıcıların görsellerini güvenli bir şekilde saklamalarını ve paylaşmalarını sağlarken, AlienB Token ekonomisi, kullanıcıların katılımını teşvik etmek ve platform içinde değer yaratmak amacıyla kullanılacak.