Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu

Kaynak: AA
Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) fiyat değişikliğine ilişkin detayları yayımladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Ocak 2024 tarifesinde hanelerde ve sanayide tüketilen doğalgaz fiyatında değişikliğe gitmedi.

BOTAŞ tarafından aylık olarak açıklanan tarifeye göre, haneler için doğalgazın fiyatı metreküp başına 4 bin 80 lira seviyesinde kaldı.

Böylelikle elektrik santralleri ve sanayi grubu için gaz fiyatı da ekim ayında uygulanan yüzde 20 zammın ardından arka arkaya üçüncü ayda da sabit kalmış oldu.

Hane fiyatlarında ise Eylül 2022 yılından bu yana değişiklik yapılmadı. Bir önceki yıl rekor kıran fiyat artışlarının arkasından küresel enerji darboğazının azalmasıyla fiyatlar bu yıl haneler için sabit kaldı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi. Elektrik santralleri için yüzde 42, ağır sanayi için yüzde 45 geriledi. Küçük sanayi için ise yüzde 20 arttı. Doğalgazda fiyat tarifeleri ise aylık hesaplanıyor.

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