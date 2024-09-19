Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Çanakkale'de

2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek olan Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu bugün Çanakkale Boğazı'ndan giriş yaptı. .

Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak olan platformun geçişi sırasında Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler eşlik etti.

Bakan Bayraktar: Günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medya hesabından, yüzer üretim platformuna ilişkin bulunduğu paylaşım şöyle:

Yüzer Üretim Platformumuz Çanakkale’ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.