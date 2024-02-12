Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor

Birçok sağlık yararıyla tanınan, lezzetiyle damaklarda iz bırakan pek çok meyve var. Ama bunların arasında bir tanesi var ki Türkiye'nin siyah incisi diye anılıyor, yediğinizde şifa buluyorsunuz. En çok sevilen ve tüketilen meyvelerden biri olan bu meyve, kabızlık sorununu çözmek ve B12 vitaminini tamamlamak için birebir. İşte o harika meyve ve sağlığınız için sunduğu nimetler…

Karadut, küçük siyah ya da mor renkli meyveleriyle bilinen, tadıyla olduğu kadar sağlığıyla da övünen bir bitki. Hem taze hem de kuru olarak yiyebileceğiniz bu meyve, manavlarda görür görmez tükeniyor. Sağlığa olan katkılarıyla da göz dolduran bu meyvenin avuç avuç yediğinizde sağlığınıza ne gibi faydalar sağladığını gelin birlikte görelim…

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTU

Karadut, lif açısından zengin bir meyve. Lifler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor, kabızlığı gideriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin siyah incisi olarak da bilinen karadut, avuç avuç yediğinizde kabızlığa elveda diyebiliyorsunuz, hazımsızlık gibi problemleri önleyerek sağlıklı bir boşaltım sürecine de katkı sağlıyor.

YAŞLANMAYI GECİKTİREN ANTİOKSİDANLAR

Karadut, antioksidan açısından zengin bir meyve. Antioksidanlar, vücutta bulunan serbest radikallerle mücadele ederek hücrelere zarar vermesini önlüyor ve yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

HASTALIKLARDAN KORUYAN C VİTAMİNİ

Karadut, C vitamini açısından zengin bir meyve. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu koruyor ve enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor.

METABOLİZMAYI CANLANDIRAN LİFLER

Karadut, düşük kalorili bir meyve. Lifler, tokluk hissi vererek iştahı kontrol altına alıyor. Bu da kilo vermek isteyenler için ideal bir atıştırmalık oluyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUYAN MEYVE

Karadut, antioksidanlar ve lifler sayesinde kalp sağlığına da iyi geliyor. Kolesterol seviyesini düşürüyor, kan basıncını dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltıyor.

GÖZLERE İYİ GELEN A VİTAMİNİ

Karadut, A vitamini ve karotenoidler içeriyor. Bu bileşenler, göz sağlığını koruyarak katarakt oluşumunu engelliyor ve yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltıyor.

CİLDE GENÇLİK KATAN MEYVE

Karadut, antioksidanlar ve vitaminler içeriyor. Bu bileşenler, ciltteki serbest radikallerle savaşarak cildin yaşlanmasını geciktiriyor ve cildin genç ve ışıltılı görünmesini sağlıyor.

KARADUT NASIL YENMELİ?

Karadutun bu faydalarından faydalanmak için hem taze hem de kuru olarak yiyebilirsiniz.

Smoothie'lere, yoğurtlara veya salatalara ekleyerek lezzetli ve besleyici bir öğün hazırlayabilirsiniz. Pekmezini yaparak da mevsiminde olmasa da tüketebilirsiniz.

Karadut tüketmeden önce herhangi bir sağlık sorununuz veya alerjiniz olup olmadığını doktorunuza danışmanız gerekiyor. Özellikle diyabet hastaları ve çocuklar, uzman tavsiyesi almadan çok fazla karadut yememeliler.