Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatında dikkat çeken artış

Muhammet Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle pandemi döneminde evcil hayvan sahiplenme oranlarının arttığını ve bu durumun mama sektörünü hem iç piyasada hem de ihracatta büyüttüğünü belirtti. Türk firmalarının bu alanda önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Öztürk, sektörün son 10 yılda ihracatını 27 kat artırdığını ifade etti.

Bu yılın ilk yarısında kedi ve köpek maması ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre %27 artışla 73 milyon dolara çıktığını belirten Öztürk, "Sektör, 2024 yılını 150 milyon dolar ihracatla kapatacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde sektörün ihracatının 500 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz." dedi. Ayrıca, Türkiye'den 91 ülkeye kedi ve köpek maması ihraç edildiğini, bu ülkeler arasında ilk sırada Malezya'nın yer aldığını sözlerine ekledi.