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  • Müge Anlı’daki hareketleriyle gündem olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme: ‘Sapık’ Sinan gözaltında

Müge Anlı’daki hareketleriyle gündem olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme: ‘Sapık’ Sinan gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve hakkındaki iddialar ile bu iddialara verdiği tepkilerle gündem olan Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 04:18
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Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme. ‘Sapık’ Sinan gözaltında

Müge Anlı’daki hareketleriyle gündem olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme: ‘Sapık’ Sinan gözaltında
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe’nin kaybı araştırılmaya devam ediyor.

Köyün yaşlı kadınlarına cinsel içerikli mesaj atan iddiaların odağındaki Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

Sosyal medyada ‘Sapık Sinan’ olarak bilinen Sinan Sardoğan’ın gözaltına alındığı görüntüler ise bir Instagram sayfası tarafından yayınlandı. Görüntülerde polis ekipleri Sinan Sardoğan’ın kaldığı otel odasına gelerek gözaltı kararını tebliğ ediyor ve üst araması yapıyor. Ardından Sinan Sardoğan’ın ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı görülüyor.

Küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındığı belirtilen görüntülerde Sardoğan muhabirin sorduğu sorularına “Bilmiyorum” yanıtını verdiği görülüyor. Ayrıca, “Arife Gökçe nerede?” sorusuna Sinan Sardoğan, “Bilmiyorum” diye cevap veriyor.

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