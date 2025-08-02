Türkiye'nin köyünü istila ettiler! Zehir bile öldüremiyor...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karanlıkta adeta cirit atan akrepler Batman'ın köyünü istila etti. Zehrin bile öldüremediği akrepler köylülerin hayatını kabusa çevirdi.

İlçeye bağlı Tuzlagözü köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Köyü basan akreplerle başı derde giren köylüler evlerinde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi. Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor.

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