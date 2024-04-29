Türkiye’nin kuru meyve ihracı arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verileri kapsamında, kuru meyve ve mamulleri sektörü ilk çeyrekte 124 ülke ve serbest bölgeye 118 bin 738 ton ürün gönderdi

İhracat karşılığında 497 milyon 639 bin dolar gelir elde eden sektör temsilcileri, 383 milyon 124 bin dolarlık dış satımın yapıldığı 2023’ün aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 29,9 artırmış oldu.

En fazla gelir çekirdeksiz üzümden sağlandı

En fazla geliri 133 milyon 284 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzümden elde eden sektör, kuru kayısıdan 114 milyon 450 bin dolar, kuru incirden 86 milyon 420 bin dolar gelir elde etti.

2023’ün aynı döneminde 24 milyon 251 bin dolarlık satış yapan Antep fıstığı üreticileri2024’te satış gelirlerini 74 milyon 54 bin dolara yükseltti.

Sektörün en büyük pazarı Avrupa’ya oldu

Sektörün en çok ihracat yaptığı ülke grubu ise 192 milyon 378 bin dolarla Avrupa ülkelerine oldu.

Kuru meyve üreticileri en yüksek satışını 61 milyon 596 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 48 milyon 402 bin dolarla ABD, 45 milyon 661 bin dolarla İngiltere, 30 milyon 484 bin dolarla Fransa izledi.